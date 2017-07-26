"Евровидение-2018": Португалия назвала город, в котором пройдет конкурс

Европейский вещательный союз объявил город, в котором состоится следующий песенный конкурс "Евровидение-2018".

Об этом пишет 24tv.ua.

Так, было решено провести музыкальное состязание в столице Португалии Лиссабоне. За право принимать у себя конкурс также соревновались Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.

Вместе с городом ЕВС назвал даты, в которые состоится "Евровидение-2018". Так, полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.

Также на официальной странице песенного первенства в Twitter появилось видео, посвященное будущему мероприятию в Португалии.

Напомним, Украина обжаловала заморозку 15 млн евро гарантий за проведение "Евровидения-2017".