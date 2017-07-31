Российский рок-музыкант эмигрирует в США из-за запрета "Свидетелей Иеговы" в РФ

Рок-звезда советских времен Федор Чистяков заявил об эмиграции из Российской Федерации.

Причиной такого решения фронтмена группы "Ноль" стал запрет "Свидетелей Иеговы", пишет "Новая газета".

"Можешь считать это интервью моим официальным заявлением об отъезде из страны. Мне просто не оставили выхода", — рассказал музыкант корреспонденту.

Звезда является членом религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая сейчас в РФ признана экстремистской.

"Я не собирался эмигрировать. Есть люди, которые годами пытаются получить гринкарту, или как-то иначе попасть в Америку. А у меня никогда не было ни мыслей таких, ни возможностей. Я прочно осел на месте, мне уже пятьдесят, куда ехать? К тому же именно сейчас все складывается очень хорошо, как музыкант на подъеме: хорошая группа, налаженная система гастролей, один за одним выходят альбомы. И вот мы полетели с туром в США. А накануне состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет "Свидетелей". Для меня это было шоком. Вероятность того, что я не вернусь из американского тура, начала сильно расти. А 17-го июля, когда отклонили апелляцию, я принял окончательное решение", — объяснил свой поступок музыкант.

Чистяков принадлежит к организации с 1990-х годов, когда в его жизни было место и тюрьме, и в психиатрической больнице.

Также артист добавил, что подобные запреты религиозных течений делает "любую творческую активность бессмысленной".

Напомним, России светят новые санкции за ущемления прав верующих.