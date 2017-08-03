Известный российский сатирик попал в базу "Миротворца"

Известный российский артист, писатель-сатирик Семен Альтов с 3 августа помещен в базу "Миротворца".

Об этом говорится в разделе "Чистилище".

72-летнего сатирика обвинили в сознательном нарушении государственной границы Украины, а также в незаконной концертной деятельности в оккупированном Россией Крыму.

Сообщается, что в июле 2014 года Альтов выступил на полуострове с концертом "100 причин для смеха".

Напомним, ранее в базу "Миротворца" попала дочь пресс-секретаря Путина.