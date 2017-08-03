В Исландии снимают мелодраму с участием Украины

Известный исландский режиссер Бенедикт Эрлингссон начал съемки французско-исландско-украинского фильма "Женщина на войне", проект которого стал победителем десятого конкурсного отбораГосударственного агентства по вопросам кино.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино, передает УНИАН.

Съемки будут продолжаться 8 недель и охватят различные локации в Исландии, а финал будет отснят в Украине. Ожидается, что производство ленты будет завершено весной в 2018 году.

Фильм "Женщина на войне" продюсируют Марианн Слот и Карин Лебланк (Slot Machine, Франция), Бенедикт Эрлингссон (Gulldrengurinn, Исландия) в копродукции с Сергеем Лавренюком (Solar Media Entertainment, Украина), Бергстейном Бьергольфссоном (Koggull, Исландия), Бригиттой Бьорнсдоттир (Vintage Pictures, Исландия). Героиня ленты Халла - одинокая женщина, дирижер хора, ей под пятьдесят. Также она предприимчивая защитница окружающей среды с позывным "Горянка", которая ведет единоличную войну, саботируя работу алюминиевой промышленности в Исландии, которая приводит к изменению климата. Однако во время планирования своего самого крупного акта вандализма Халла получает письмо, которое изменяет все. Ее заявка на усыновление ребенка наконец одобрена. Ее ожидает маленькая девочка в Украине.

Напомним, создатели популярного сериала "Игра престолов" собираются снять мини-сериал о Чернобыльской катастрофе.