Джоан Роулинг вновь стала самым высокооплачиваемым писателем в мире

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых писателей за 2017 год.

Рейтинг, который будет полностью опубликован в сентябрьском номере, частично доступен на сайте издания, на который ссылаются мировые СМИ.

Британская писательница Джоан Роулинг, автор поттерианы заработала 95 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Роулинг вернулась на первую строчку впервые с 2008 года.

В топе появилась еще одна женщина — британка Пола Хокинс, получившая известность благодаря роману "Девушка в поезде", который был экранизирован.

При этом из списка исчезли имена американского фантаста Джорджа Мартина, чей цикл книг "Песнь льда и пламени" лег в основу сериала "Игра престолов", а также Джона Грина, автора работ "Виноваты звезды".

Произведения пяти из топ-11 писателей были экранизированы, но основную часть заработка им принесли продажи именно книг. Вместе эти 11 авторов продали более 30 миллионов копий в США за год, что принесло им 312 миллионов долларов.

Напомним, журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых моделей мира.