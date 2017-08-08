Уже в ближайшие годы Украину охватит бум отечественного кино — режиссер

Грузинский режиссер Заза Буадзе, который живет в Украине, cчитает, что уже в ближайшие годы в нашей стране будет выходить один отечественный фильм в неделю, а не два в год.

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

По словам собеседника, мы привыкнем к украинским картинам, станет попросту модно смотреть наше кино и обсуждать его объективно.

"Могу сказать честно, что мы изначально знали, для кого снимаем фильм "Червоный" (будет представлен ко Дню Независимости — Ред.) — для украинского зрителя. Мы уже знаем, что осенью и зимой будет несколько фестивалей", — отметил Буадзе.

При этом "важнее всех фестивалей и призов выход фильма в украинский прокат". "Он был сделан, в первую очередь для украинского зрителя". "Мы прекрасно знаем, что украинский зритель уже отвык от украинского кино", — добавил режиссер.

"И сейчас наша важнейшая задача — вернуть качественные украинские фильмы в кинотеатры и вернуть туда же украинского зрителя. Я с уверенностью могу сказать, что сейчас производится и будет произведено большое количество очень достойных европейского качества украинских фильмов", — сказал он.

"Мы, украинские фильмы и украинские зрители, должны встретиться там, в кинотеатрах. И эти встречи должны стать традиционными… Я мечтаю экранизировать "Перверзии" Юрия Андруховича, а также роман его дочери — Софии Андрухович — "Феликс Австрия". С гордостью могу сказать, что мы сейчас работаем над сценарием с замечательным украинским философом Тарасом Прохасько", — подчеркнул гость.

Ранее сообщалось, что в украинском прокате с успехом прошел отечественный документальный фильм режиссера Станислава Гуренко о мотопутешествии четырех друзей по Западной Украине — "Dustards".