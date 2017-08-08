"Террористы" истребят гадов. Профессор Лебединский рассказал, кто может уничтожить режим Путина

Российский музыкант, певец, композитор Алексей Лебединский (псевдоним Профессор Лебединский) надеется, что режим президента РФ Владимира Путина уничтожит маленькая "террористическая" организация.

Об этом артист рассказал в интервью "Апострофу", отвечая на вопрос, как в стране может произойти падение нынешнего режима.

По словам собеседника, он ожидает, что освободители физически истребят гадов.

"Я надеюсь, что появится какая-нибудь — либо международная, либо внутрироссийская — маленькая насильственная террористическая организация, "террористической" мы ее назовем с точки зрения правительства Путина", — отметил исполнитель.

При этом "на самом деле, она будет абсолютно освободительной". "То есть найдется такая маленькая "террористическая" организация, которую поддержат некоторые умные силовые структуры, которые поймут, что уже хватит", — добавил композитор.

"… В России полно умных людей, и в вооруженных силах есть соображающие люди, которые, естественно, в одиночку не могут выйти. Но они понимают, что что-то нужно делать. Я надеюсь, что появится такая организация, которая просто физически уничтожит этих гадов самым прямым образом", — подчеркнул "Профессор Лебединский".

Ранее российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович выразил мнение, что в РФ у власти находятся убийцы, без каких бы то ни было метафор, а мотивы преступников находятся на поверхности.

Видео: Апостроф