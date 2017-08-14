Украинская группа ДахаБраха покорила слушателей фестиваля Sziget 2017

Украинская группа ДахаБраха (DakhaBrakha) успешно выступила на легендарном фестивале Sziget 2017 в Венгрии.

Об этом пишет ivona.

По словам зрителей Sziget 2017, DakhaBrakha стала лучшим коллективом из постсоветского пространства на фестивале.

Так, российское издание Газета.Ру назвало украинский коллектив лидерами.

"Наконец, лидерами среди постсоветских артистов стал украинский квартет ДахаБраха — их шаманский фолк на World Music Stage загипнотизировал не только преданных слушателей, но и случайных прохожих, быстро образовавших у сцены приличную толпу. Кроме того, выступление украинцев еще и удачно вписалось в фестивальный контекст, став прологом к величественному и тоже выдержанному в ритуальном ключе выступлению Пи Джей Харви", — написали в газете.

Видео выступления украинцев опубликовал у себя в Facebook российский теле- и радиоведущий, продюсер ночного эфира на телеканале Дождь Михаил Козырев.

Отметим, что для группы это третий приезд на Sziget. Организаторы говорят, что гости фестиваля особенно любят DakhaBrakha, поэтому группу постоянно приглашают.

Фестиваль Sziget 2017 открылся в Будапеште 9 августа и продлится до 16 числа.

Напомним, композиция украинской группы ДахаБраха стала саундтреком к американскому сериалу.