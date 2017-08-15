Украинская короткометражка победила на международном кинофестивале в Швейцарии

Короткометражный фильм "Выпуск 97" украинского режиссера Павла Острикова победил на Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария).

Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Премьера картины состоялась на Одесском международном кинофестивале, где ее признали "Лучшим украинским короткометражным фильмом".

Фильм рассказывает о встрече одноклассников, которые не виделись 20 лет. Главные роли исполнили Александр Пожарский и Олеся Островская.

Напомним, названы победители Каннского кинофестиваля.