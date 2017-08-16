Умерла звезда фильма "Выйти замуж за капитана" Вера Глаголева

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

Об это сообщила РИА Новости подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

"Да, она умерла", — сказала Гузеева. Агентство пока не располагает информацией о причинах смерти актрисы.

Глаголева родилась в 1956 году в Москве, а первый раз в кино снялась после окончания школы в картине режиссера Родиона Нахапетова "На край света". Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне. Вскоре Вера Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась еще в нескольких картинах своего мужа: "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом", "Зонтик для новобрачных".

Также актриса снималась и у других режиссеров. За главную роль в фильме "Выйти замуж за капитана" (1985) Виталия Мельникова Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран".

Публикация от KATYUSHA (@18julymega)Авг 16 2017 в 6:19 PDT

В 1990 году Вера Глаголева дебютировала как режиссер фильмом "Сломанный свет", где сыграла главную роль. Затем она сняла картины "Заказ" (2005), "Чертово колесо" (2006). Четвертая режиссерская работа Веры Глаголевой — драма "Одна война" (2009) еще до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.

Последней картиной Глаголевой стал фильм "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году.

В 2011 году Глаголевой присвоили звание народной артистки России.

В мае 2017-го ряд СМИ распространил информацию о том, что Вера Глаголева проходит лечение от онкологического заболевания в одной из клиник. Однако старшая дочерь актрисы и режиссера — Анна Нахапетова опровергла это сообщение.

Напомним, умерла исполнительница хита "Черный кот" Миансарова.