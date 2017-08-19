Духовые инструменты: загадки саксофона

Глядя на саксофон, начинаешь не верить собственным глазам, потому что этот инструмент относят к группе деревянных духовых инструментов. Но невооруженным глазом видно, что саксофон выполнен из металла.

Выразительное звучание — завораживающее, бодрящее, а порой и душераздирающее — можно извлечь только из одного духового инструмента — саксофона. Он нашел свое применение и в джазе, и в более легкой музыке — стилях фанк и диско. Звучит саксофон и в композициях рок-групп. Но теперь уже вряд ли кто-то вспомнит, что впервые появился этот инструмент именно в симфонических оркестрах, где использовались разные по тембру и конструкции духовые инструменты. Это первая из загадок саксофона: уж очень у него эстрадное звучание.

Первая разгадка

Саксофон был изобретен еще в те годы, когда на пике популярности была оперная и симфоническая музыка, а эстрада еще не появилась. Адольф Сакс, придумавший этот инструмент, получил на него патент в 1846 году. Целью изобретения саксофона была попытка приблизить интонационное звучание двух больших групп духовых оркестров. Ведь тогда еще деревянные инструменты казались более совершенными, а игра на них получалась более виртуозной, нежели на медных инструментах. Так что первое предназначение саксофона было именно таким: создать некий мостик между звучанием деревянной и медной групп духового оркестра.

Медный или деревянный?

Саксофон часто называют тростевым инструментом. Трость — это деталь специального мундштука, которая делает звук вибрирующим. Такой же деталью обладают деревянные инструменты — кларнеты. Поэтому звук саксофона немного напоминает звучание кларнета, однако у первого получается более яркий, острый звук, а у второго — гладкий и слегка приглушенный. Но каждый инструмент по-своему выразителен.

Вторая разгадка

Сходства саксофона и кларнета на этом не заканчиваются — у обоих инструментов есть кольцевые клапаны, позволяющие с большой точностью брать ноты и настраивать инструмент. Вот почему при классификации духовых инструментов саксофон отнесли к деревянным инструментам — по характеру звучания и конструкции он ближе именно к ним. Но корпус его выполнен из металла, и это единственное, что его роднит с группой медных инструментов. Кстати, и сами-то медные инструменты не всегда делаются из меди. Их материалом часто служит латунь или даже серебро. Причина выбрать металл для корпуса саксофона проста: из дерева было бы слишком сложно изготовить извилистый, как змея, корпус.

Прямой саксофон

Еще одна задачка, которую задают духовые инструменты, — это инструмент, похожий на кларнет или гобой, но сделанный из металла. Многие теряются в том, как его назвать.

Третья разгадка

Этот инструмент — тоже саксофон. Адольф Сакс в свое время пробовал модернизировать различные медные и деревянные инструменты: валторны, фаготы, гобои. Сегодня известны саксофоны следующих разновидностей:

— бас;

— баритон;

— тенор;

— альт;

— сопрано.

Так вот, сопрано-саксофон не имеет змееподобного изгиба, он прямой, как кларнет, но металлический, как валторна.

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фото: rabstol.net