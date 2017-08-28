31 августа, в 15.30, на сайте "Главред" состоится чат с писателем Андреем Кокотюхой, по одноименному роману которого совсем недавно, 24 августа, в День Независимости Украины, состоялась премьера остросюжетного исторического фильма "Червоный" (режиссер Заза Буадзе).

Промотур фильма "Червоный" оказался беспрецедентным: двадцать допремьерных показов в большинстве регионов Украины. Он выявил главную проблему украинского кино — о нем украинцы в Украине почти ничего не знают. А отзывы об украинских фильмах, услышанные раньше, настораживали и не позволяли доверять нашему кино. С таким настроением зрители приходили повсюду, независимо от региона — но выходили совершенно другими. Украинскому кино наконец поверили, и в этом главная заслуга "Червоного".

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.