В Киев на Венский бал едет австрийская королевская семья

Наследники одной из самых могущественных королевских династий Европы — Габсбургов-Лотаринген приняли приглашение на Благотворительный Венский бал в Киеве, который состоится 27-28 октября.

Об этом заявили в оргкомитете бала, пишет ivona.

Его Императорское Высочество эрцгерцог Австрии, королевский принц Венгрии и Чехии, князь Тосканы Шандор Габсбург-Лотаринген и ее императорское высочество Герта Маргарет Габсбург-Лотаринген приняли приглашение на Венский бал.

"Мы рассматриваем венский бал как прекрасную возможность в рамках такого масштабного международного проекта упрочить культурные и социальные связи между Украиной и европейскими странами. Чрезвычайно почетно и ответственно, что среди титулованных гостей будет австрийская королевская семья, ведь именно австрийские культурные ценности и традиции пропагандирует классический венский бал — это обязывает нас провести мероприятие на самом высоком уровне. Мы продвигаем идеи мира, общего культурного, социального пространства на территории всей современной Европы, что созвучно со многими благородными начинаниями наших именитых гостей из Австрии", — отметил глава оргкомитета Благотворительного венского бала в Киеве, артист ЮНЕСКО во имя мира Герман Макаренко.

Ранее королевская семья уже побывала в Киеве с почетной миссией — открытие памятника "Пламя мира" и игровой площадки в детском доме Березка. Супруги Габсбурги-Лотарингены известны своей активной деятельностью на благо мира, участием в социальных и благотворительных проектах во многих странах, в том числе в Украине.

Как известно, Герта Маргарет Габсбург-Лотаринген возглавляет австрийскую некоммерческую организацию Ассоциация содействия миру, проводит международную благотворительную деятельность в социальной сфере и здравоохранении.

Справка: Благотворительный Венский бал пройдет в Киеве 27 и 28 октября, при поддержке мэрий Вены и Киева, Украинско-австрийской ассоциации. На мероприятие приглашены вип-персоны из многих стран, звезды оперы и балета, знаменитости из Европы и США. В организации бала задействованы более 400 человек — хореографы, дизайнеры, танцмейстер, декораторы, технические службы. До 1 сентября проходит набор пар дебютантов, которые, по традиции, открывают венские балы. Венские балы проходят во многих столицах мира при участии первых лиц государств, их сценарий неизменен почти столетие.