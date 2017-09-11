На украинском Донбассе завершился кинофестиваль "86:Послесловие"

В шести крупных городах Донецкой и Луганской областей одновременно прошел фестиваль "86:Послесловие". В Краматорске, Лисичанске, Славянске, Константиновке, Рубежном и Северодонецке в впервые показали 12 документальных фильмов о жизни на востоке Украины из киноальманаха "My Street Films-Рубеж" и несколько уже всемирно известных документалок ("Чернобыльские бабушки", "Русский дятел").

Режиссеры пообщались с местными жителями и провели встречи с активистами. В общем события фестиваля посетило около 700 человек. Режиссеры пообщались с местными жителями и провели встречи с активистами.

"В фильмах альманаха "My Street Films-Рубеж" авторы показывают человеческое лицо городов востока, разрушают стереотипы про устрашающий образ Донбасса и Приазовья, — говорит основательница фестиваля "86" и продюсер проекта My Street Films Надежда Парфан. — Мы с большим волнением повезли эти картины на восток и не прогадали. Жизнь тут не стоит на месте и местные жители как никогда заслуживают на качественный культурный досуг. Всего показы посетило около 700 зрителей. Наибольшую заинтересованность в местных вызвал показ фильма "Чернобыльские бабушки", на который в Северодонецке собралось более 200 человек".

Фестиваль "86:Послесловие" стартовал 31 августа в Мариуполе на платформе ТЮ, именно этому городу было посвящено 3 фильма из альманаха MyStreetFilms-Рубеж. Большинство авторов картин и сами родом из Донбасса. "Сколько я ни ездил показывать фильм "Шум Всесвiту", лучше всего всё прошло в Славянске. Дома", — признается режиссер Михаил Королев.

Помимо кинопрограммы в рамках фестиваля состоялись несколько открытых обсуждений и дискуссий при участии самих режиссеров, героев фильмов, активистов и местных жителей. Например, в Лисичанске прошло открытое обсуждение темы взаимоотношений между авто- и велообщественностью Луганской области и открытая дискуссия "Постиндустриальный Светлоград. Утопия ли?" на тему постиндустриальной урбанистики, которая раскрывается в одном из конкурсных фильмов. В Славянске прошла встреча с главным героем фильма "Русский дятел" Федором Александровичем.

В Северодонецке показы прошли в сотрудничестве с "Фестивалем мнений", который направлен на развитие культуры дискуссий в маленьких городах. А в Мариуполе активисты поделились своим опытом проведения различных общественных акций на встрече "Участие без участия", также там прошла уникальная рейв-вечеринка с выступлением донецкой андеграундной группы "Prizma".

Как сообщают организаторы фестиваля "86: Послесловие", фильмы "My Street Films-Рубеж" о жизни на востоке Украины в ближайшем будущем будут показаны на международном немецком кинофестивале FilmFestival Cottbus.