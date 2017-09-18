Стали известны лауреаты премии "Эмми"

В американском Лос-Анджелесе прошла 69-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми", в главной номинации — "Лучший драматический сериал" — награду получил сериал "Рассказ служанки", а Элизабет Мосс, исполнившая в нем главную роль, признана "Лучшей актрисой драматического сериала".

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Reuters.

Агентство уточнило, что лучшим комедийным сериалом признан "Вице-президент", а сыгравшая в нем Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз подряд получила премию в номинации "Лучшая актриса" в этом жанре.

Приз в номинации "Лучший актер в драматическом сериале" получил Стерлинг Браун за работу в сериале "Это мы", а лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, который сыграл в сериале "Атланта".

Лучшим мини-сериалом признана работа "Большая маленькая ложь", а сыгравшая в нем Николь Кидман получила приз в категории "Лучшая актриса в мини-сериале". Лучшим актером, сыгравшим в этом жанре, признан Риз Ахмед за работу в мини-сериале "Однажды ночью".

Премии в номинации "Лучший актер второго плана в комедийном сериале" удостоен Алек Болдуин за пародию на президента США Дональда Трампа в шоу "Субботним вечером в прямом эфире".

Примечательно, что за пародирование в этом же шоу соперницы уже действующего американского лидера на выборах — Хиллари Клинтон — приз достался Кейт Маккиннон.

Напомним, в конце августа в американском Инглвуде (штат Калифорния) прошла 34-я церемония вручения премий MTV Video Music Awards, триумфатором стал рэпер Кендрик Ламар — его клип победил в ряде номинаций.