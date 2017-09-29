Украинского продюсера Роднянского назвали одним из самых влиятельных людей в шоу-бизнесе

Основатель телеканала "1+1" Александр Роднянский вошел в ТОП-500 самых влиятельных людей в шоу-бизнесе по версии американского авторитетного журнала Variety.

Об этом пишет kp.ua.

Это единственный украинец в списке. Однако издание идентифицировало Роднянского как российского продюсера, поскольку последние 10 лет он работает именно там.

Роднянский попал в список благодаря фильмам "Сталинград" Федора Бондарчука и "Левиафан" Андрея Звягинцева, которые он продюсировал.

Публикация от Kinotavr Film Festival (@kinotavr28) Июн 16 2017 в 5:38 PDT

"Александр Роднянский создал как жанровые блокбастеры, так и известные артхаусные фильмы", — сказано на сайте издания.

На счету Роднянского-продюсера действительно много успешных фильмов: "9 рота", "Облачный атлас", "Дуэлянт", "Жара", "Питер FM". На телеканале "1+1" он создал такие рейтинговые проекты, как "СВ-шоу", "Последний герой", "Скрытая камера", сериал "День рождения Буржуя".

Напомним, Потап и Ирина Горовая названы самыми успешными продюсерами.