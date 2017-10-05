На гастроли в Украину только через СБУ: Рада приняла новый закон

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №6682 об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон с третьего раза поддержали 232 нардепа (сначала 206 и 225 парламентариев).

Так, статья 3 закона "О гастрольных мероприятиях в Украине" расширяется, и предусматривает следующие нововведения: при проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины; запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Кроме того, новой статьей 4 закона вводятся особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора. Организатор гастрольного мероприятия имеет право заключить договор с соответствующим гастролером только в том случае, если получит от Службы безопасности Украины, в ответ на свой предварительный запрос, информацию об отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

Также в статье 10 устанавливается ответственность организатора гастрольного мероприятия по соблюдению требований статей 3 и 4 соответствующего закон в виде штрафа в размере от пятидесяти до ста минимальных заработных плат (в 2017 году - от 160 тыс. гривен до 320 тыс. гривен).

Напомним, российские СМИ обнародовали список украинских артистов, которые гастролируют по РФ.