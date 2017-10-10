Ассоциация киноиндустрии, Фонд Янковского и Госкино впервые организовали в Киеве лекции экспертов EAVE

Кинотренинг по инновационному маркетингу и методам дистрибуции кино с участием экспертов из четырех стран Европы был организован совместно Ассоциацией киноиндустрии Украины и Всеукраинским благотворительным фондом Игоря Янковского "Инициатива во будущего" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Основными темами тренинга стали:

— маркетинг b2b и b2c;

— маркетинг онлайн;

— работа с фестивалями и публичностью;

— работа с агентами по продажам;

— выбор между классическими и альтернативными методами дистрибуции;

Перед многочисленной публикой выступили эксперты из четырех стран мира: Гудрун Бури (PR Factory, Бельгия), Виржини Девеза (Alpha Violet, Франция), Йоанна Солецка (Alhapanda, Польша), Альваро Вега (Doblesentido, Испания).

Учредители Ассоциации киноиндустрии Украины положительно оценивают первый опыт организации масштабного обучающего семинара для профессионалов в области кино с участием зарубежных экспертов и обещают на этом не останавливаться.

"Тренинг от EAVE был одним из первых шагов украинской киноиндустрии в ее интеграции в европейское общество. Мы планируем в дальнейшем организовывать подобные мероприятия, которые позволят углубить связь с международной киноиндустрией", — подчеркнул председатель Ассоциации киноиндустрии Украины Владимир Яценко.

Также положительно оценил сотрудничество с АКУ и EAVE основатель благотворительного фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский.

"Благотворительный фонд, который я основал, вот уже 5 лет поддерживает украинский кинематограф. За это время мы помогли огромному количеству режиссеров представить свои фильмы на крупных международных кинофестивалях в Каннах, Берлине, Карловых Варах, Локарно, Таллине. провели Дни украинского кино в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Венгрии. Также, мы выдавали гранты на обучение за рубежом нескольким украинским режиссерам. Ассоциация киноиндустрии Украины предложила новый образовательный формат — привозить в Украину международных экспертов, которые будут рассказывать о последних тенденциях в мировой киноиндустрии, познакомят с инновационными технологиями в продвижении кино. Мы поддержали эту идею, так как она позволяет обучить значительно большее количество кинематографистов, и надеемся сделать такие встречи регулярными", — отметил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

В повышении квалификации отечественных кинематографистов заинтересованы и в Госкино Украины. Его глава обещает содействовать в организации обучающих программ для отечественной киноиндустрии.

"Госкино и в дальнейшем будет поддерживать подобные инициативы, поскольку украинское кино сейчас нуждается именно компетенции в способах продвижения и дистрибуции. Мы также будем привозить еще больше спикеров из других стран, для того, чтобы охватить знания о современной киноиндустрии как в локальных, так и в глобальных проявлениях", — заявил Филипп Ильенко.

Анастасия Бахмутова