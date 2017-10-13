Коммуникационная платформа "Дом инноваций" отвечает интересам ученых и бизнеса — Игорь Янковский

13 октября 2017, 10:00

"Дом инноваций" призван собрать в одном месте людей, которые могут быть полезны друг другу.

Бизнесмен и меценат Игорь Янковский

10 октября 2017 года в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция, на которой было представлено исследование группы "Рейтинг" на тему "Проблемы популяризации науки в Украине". Опрос проводился по заказу общественного союза "Форум украинского партнерства". Всего было опрошено 1000 ученых, представлявших 35 научных учреждений в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе.

Перед представителями СМИ выступили руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, бизнесмен и меценат, инициатор проекта "Дом инноваций" Игорь Янковский, доктор медицинских наук, профессор Виктор Досенко и руководитель "Дома инноваций" Александр Кульвановский.

Ученый Виктор Досенко, бизнесмен и меценат Игорь Янковский, социолог Алексей Антипович

Согласно данным исследования, которые обнародовал Алексей Антипович, 86% ученых убеждены, что они должны заниматься популяризацией науки, но на практике это делает только 45%, причем, преимущественным образом на волонтерских началах. При этом, почти 90% респондентов выступают за создание центра, который бы специализировался на популяризации отечественных научных исследований, оказывал техническую помощь ученым, способствовал формированию положительного имиджа ученых и распространял новости о науке и инновациях в Украине.

Главное нарекание ученых, касающееся их нынешнего положения — низкая оплата труда и недостаточное финансирование научной деятельности. Поддержать ученых могут частные инвесторы, которые заинтересованы во внедрении инноваций.

Созданный по инициативе бизнесмена и мецената Игоря Янковского, "Дом инноваций" призван собрать в одном месте людей, которые могут быть полезны друг другу.

Журналисты и гости в зале пресс-центра «Интерфакс-Украина»

"Все, кто пришел на нашу конференцию Дом инноваций на Троицкой площади год назад, говорили об одном и том же, но на разных языках. Поэтому у меня родилась идея создать единую коммуникационную платформу, которая бы занималась популяризацией науки в Украине и способствовала налаживанию связей между учеными, предпринимателями, журналистами и другими сообществами. Очень хорошо, что большинство ученых поддерживают эту идею. Проект "Дом инноваций" уже работает, есть профессиональная команда. Мы планируем привлекать резидентов из разных сфер — медицины, биологии, химии, инфраструктуры, социальных наук. Убежден, мы сможем аккумулировать интересные идеи, новые разработки на одной площадке и стимулировать внедрение инноваций в Украине", — подчеркнул Игорь Янковский.

Руководитель «Дома инноваций» Александр Кульвановский

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Досенко отметил, что отечественный бизнес все больше интересуется инновациями.

По словам руководителя "Дома инноваций", команда проекта четко выделила два тренда, которые и подтвердили результаты опроса: ученые хотят коммуникации, и они присутствуют в социальных сетях.

"Нашу страницу Facebook читают в 35 странах мира, а сайт Innovation House – в более 85 стран мира. Мы открыты для общения, партнерства и работаем над тем, чтобы все больше людей интересовались украинской наукой и инновациями", — отметил Александр Кульвановский.

Анастасия Бахмутова

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