Коммуникационная платформа "Дом инноваций" отвечает интересам ученых и бизнеса — Игорь Янковский

10 октября 2017 года в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция, на которой было представлено исследование группы "Рейтинг" на тему "Проблемы популяризации науки в Украине". Опрос проводился по заказу общественного союза "Форум украинского партнерства". Всего было опрошено 1000 ученых, представлявших 35 научных учреждений в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе.

Перед представителями СМИ выступили руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, бизнесмен и меценат, инициатор проекта "Дом инноваций" Игорь Янковский, доктор медицинских наук, профессор Виктор Досенко и руководитель "Дома инноваций" Александр Кульвановский.

Согласно данным исследования, которые обнародовал Алексей Антипович, 86% ученых убеждены, что они должны заниматься популяризацией науки, но на практике это делает только 45%, причем, преимущественным образом на волонтерских началах. При этом, почти 90% респондентов выступают за создание центра, который бы специализировался на популяризации отечественных научных исследований, оказывал техническую помощь ученым, способствовал формированию положительного имиджа ученых и распространял новости о науке и инновациях в Украине.

Главное нарекание ученых, касающееся их нынешнего положения — низкая оплата труда и недостаточное финансирование научной деятельности. Поддержать ученых могут частные инвесторы, которые заинтересованы во внедрении инноваций.

Созданный по инициативе бизнесмена и мецената Игоря Янковского, "Дом инноваций" призван собрать в одном месте людей, которые могут быть полезны друг другу.

"Все, кто пришел на нашу конференцию Дом инноваций на Троицкой площади год назад, говорили об одном и том же, но на разных языках. Поэтому у меня родилась идея создать единую коммуникационную платформу, которая бы занималась популяризацией науки в Украине и способствовала налаживанию связей между учеными, предпринимателями, журналистами и другими сообществами. Очень хорошо, что большинство ученых поддерживают эту идею. Проект "Дом инноваций" уже работает, есть профессиональная команда. Мы планируем привлекать резидентов из разных сфер — медицины, биологии, химии, инфраструктуры, социальных наук. Убежден, мы сможем аккумулировать интересные идеи, новые разработки на одной площадке и стимулировать внедрение инноваций в Украине", — подчеркнул Игорь Янковский.

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Досенко отметил, что отечественный бизнес все больше интересуется инновациями.

По словам руководителя "Дома инноваций", команда проекта четко выделила два тренда, которые и подтвердили результаты опроса: ученые хотят коммуникации, и они присутствуют в социальных сетях.

"Нашу страницу Facebook читают в 35 странах мира, а сайт Innovation House – в более 85 стран мира. Мы открыты для общения, партнерства и работаем над тем, чтобы все больше людей интересовались украинской наукой и инновациями", — отметил Александр Кульвановский.

Анастасия Бахмутова