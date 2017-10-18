Это только начало. Гройсман похвастался производством новых украинских фильмов

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с января 2017 года было выпущено более 20 украинских фильмов.

Об этом он сказал во время заседания Кабмина, отчитываясь о результатах работы правительства в январе-сентябре 2017 года, сообщает "112 Украина".

"Уже в этом году мы получили более двадцати фильмов украинского производства, и это только начало", — отметил он.

По его словам, правительство будет увеличивать поддержку кинематографа, поскольку – это не только культура, но и вклад в национальную экономику.

Гройсман также отметил, что на поддержку кинопроизводства в 2017 году было выделено 500 млн грн, аналогичная сумма заложена и в проект госбюджета-2018. Однако эту сумму, по словам премьера, могут еще увеличить.

Напомним, украинско-итальянская комедия "Изи" Андреа Маньяни вошел в десятку итальянского кинопроката.

фото: hyser.com.ua