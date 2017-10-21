Тина Кароль спрогнозировала, когда закончится война на Донбассе

Известная украинская певица Тина Кароль считает, что война на Донбассе закончится, когда "перестанут торговаться".

Такое мение она озвучила в интервью ZN.UA.

"Наша (война. — ред.)? Это несложный вопрос. Закончится, когда перестанут торговаться. Помимо всех факторов, это еще и определенные торги, как на самом высоком, так и на самом низком уровне", — заявила она.

Артистка также уверена, что боевые действия на востоке Украины невозможно остановить одним желанием.

"Зато своим желанием каждый из нас может сделать добрый вклад в то, чтобы завтра окружающим стало лучше и легче", — сказала она.

Певица также призвала украинцев бороться со своим менталитетом.

"Мы не самая несчастная страна. Но мы любим себя жалеть. Таков менталитет. И с какими-то проявлениями этого менталитета мы должны бороться. У нас лучшие традиции могут забываться, предаваться. У нас нет ощущения, что завтра будет лучше, что завтра сможем преодолеть то, что преодолеваем уже веками", — говорит она.

"Но, тем не менее, повторюсь, мы не самые несчастные. Реальные несчастья я видела, когда была с миссией в Ираке в 2005-м. Это жесть. Люди жили в домах, где нет стен. А они все равно жили", — рассказала Кароль.

Она также рассказала о своих концертах на востоке Украины.

"Зрители там зажаты эмоционально. На самом деле сейчас, как никогда, у нас "разная страна". Раньше такого не было. На Востоке зрители более зажаты эмоционально. Растеряны. Они пребывают в каком-то эмоциональном страхе, вроде опасаясь проявить свою радость. Вплоть до того, что я говорю: "Ребята, можно улыбаться и аплодировать! А еще можно вставать со своих мест и делать все, что хотите! Ведь сегодня мы здесь с вами живем!" Я эту фразу не зря говорю на каждом концерте, потому что хочу, чтобы они жили — сегодня и здесь. Потому что сама жизнь — радость.

На востоке Украины я была в самых разных и самых дальних точках украинской территории. И для меня дело чести встретить их — такими, какие они есть, а потом превратить в счастливых людей", — подчеркнула певица.

Напомним, Тины Кароль в туре по Украине выступит в 35 городах с 55 концертами, дав 5 сольников подряд.

фото: zn.ua