Начался чат с французским певцом Полем Манондизом

На сайте "Главред" начался чат с французским певцом, сейчас живущим и работающим в Украине, Полем Манондизом (PaulManandis).

Поль работает в Украине всего год, но за это время уже состоялся его сольный концерт в Киевской консерватории, собравший полный зал и аншлаг, на его счету уже пять концертов во Дворце "Украина". Среди поклонников его творчества немало украинских звезд, например, Арсен Мирзоян, Монро и другие.

Заметила талант Поля Манондиза берегиня украинской музыки Нина Матвиенко, и не так давно она провела тур по всем городам Украины с более чем десятью концертами вместе с французским исполнителем.

Сейчас Поль готовится к выступлению в глобальном проекте Mozart Opera Rock, где исполняет роль отца Моцарта. Mozart Opera Rock вскоре отправится в тур по Украине.

Поль также вскоре будет представлять Украину на международном уровне — выступит с концертами в Праге и других городах Европы вместе с Ниной Матвиенко.

Сегодня Поль Манондиз работает с одним из наиболее известных продюсерских центров Украины — YUNA и законодателем премии YUNA Павлом Шилько, с которым готовит новый альбом.

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