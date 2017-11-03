В Одессе открыли первый в Украине подземный театр

Первый подземный театр в Украине, который открылся в помещении одесских дореволюционных складов, распахнул свои двери для театралов.

Об этом пишет Сегодня.

Свой первый сезон он открыл спектаклем "Ифигения. Апофеоз" по мотивам пьесы Эврипида.

Найти вход в театр, расположенный на Военном спуске, оказалось непросто: там нет вывески, а рядом еще несколько дверей, ведущих во двор и магазины.

Чтобы попасть в гости к Мельпомене, нужно спуститься по неприметной лесенке ко входу в цокольный этаж. Внутри посетителей ждет еще одна лестница вниз и большое двухуровневое помещение бывшего склада. Своды из ракушечника напоминают скорее подземелье замка, нежели театр, но это придает особую атмосферу происходящему. К слову, слева от лестницы на входе зритель сразу видит место, где предстоит выступать актерам. Здесь нет сцены, вместо нее — открытое пространство со ступенями и еще одна платформа над ними. А зрители сидят почти у самого основания этих ступеней.

После громкой премьеры театр уже готовит для зрителей новые постановки. В декабре он покажет одесситам "театральный сериал", состоящий из шести моноспектаклей, которые будут показывать три дня подряд.

Напомним, ранее "Главред" писал, что в Украине возвращается мода на театры.