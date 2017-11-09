Сегодня День украинской письменности. Что любят читать наши звезды

9 ноября 2017, 13:51

Произведения Леси Украинки, Жадана, Андруховича, стали любимыми для многих украинских звезд.

В Украине, 9 ноября, отмечают День украинской письменности. Наши известные певцы, актеры и ведущие рассказали о своих любимых украинских писателях и книгах, пишет Сегодня.

Так певица Мария Бурмака советует всем читать произведения украинской современной литературы.

"Юрий Андрухович – это прекрасный изысканный украинский язык в прозе и филигранная поэзия. Например, "Лексикон інтимних міст", "Дезорієнтація на місцевості", "Екзотичні птахи та рослини". Его дочь София Андрухович сначала очень порадовала книгой "Семга", а ее роман "Фелікс. Австрія"— просто блестящий", — говорит она.

Она также отметила поэзию Сергея Жадана.

"Его поэзию я люблю больше, чем прозу. Это те стихи, которые полностью описывают то, что чувствуешь. "Господь симпатизує аутсайдерам"— в одной толстой книге стихи из разных сборников", — отметила певица.

Кроме того, она посоветовала читателям, что взять с собою на отдых.

"Романы Ирен Роздобудько и Люко Дашвар. И, если вы вдруг еще не читали, то Василий Шкляр "Залишенець. Чорний ворон" и Владимир Лис "Століття Якова", — подчеркнула Бурмака.

Певица Наталка Карпа говорит, что "книгу "Карбид" Андрея Любки — прочитала на одном дыхании.

"Для меня этот приключенческий роман является абсолютным отражением украинских реалий последних нескольких лет. Учителю истории в Закарпатье приходит в голову идея строительства подземного тоннеля, соединяющий Украину и ЕС.

Все начинается весело и смешно, а заканчивается кое-что таки трагически. Полный спектр эмоций пронизывает книгу насквозь, и ты просто не можешь сдержать любопытство – что произойдет с главными героями на следующей странице", — рассказала она.

Актрисе и ведущей "Ранку з Україною" на канале "Україна" Лилии Ребрик нравится творчество современного автора Юрия Андруховича.

"Имела возможность познакомиться с ним на сцене Молодого театра в спектакле "Московиада", которую поставил Станислав Моисеев.

Конечно, я читала этот роман, и он произвел на меня большое впечатление. Я играла в этом спектакле. После этого мне было интересно почитать и другие произведения Андруховича, такие как "Двенадцать обручей", "Перверзия", "Рекреации", — говорит Ребрик.

Приме-балерине Национальной оперы Екатерине Кухар из украинской классики, проверенной временем, нравится поэзия Лины Костенко и произведения Леси Украинки.

"Особенно "Лісова пісня". К слову в Национальной опере Украины идет балет "Лісова пісня", в нем я исполняю роль Мавки. Этот спектакль бриллиант национальной классической хореографии, под музыкальные мотивы композитора Михаила Скорульского.

Если говорить о современной украинской литературе, мне недавно понравилась книга Маргариты Сурженко "Квартира київських гріхів". Это литература с хорошим украинским словом, которая достойна экранизации. В книге много ярких фраз, одна из: "Як відрізнити кохання від пристрасті? Після пристрасті люди спустошені. Кохання ж наповнює", — поделилась впечатлениями от прочитаного балерина.

Одним из любимых авторов певицы Екатерины Бужинской является Леся Украинка.

"У меня любимая, если не сказать настольная, книга — это сборник произведений Леси Украинки. Она была невероятно одаренной творчески и сильной женщиной с очень сложной судьбой. Ведь она практически все детство провела в гипсе из-за болезни, но при этом не переставала творить и просто жить. Она не только стихи писала, но и великолепно играла на рояле — хотя ей это было невероятно сложно делать из-за болезни.

Ее "Лісова пісня" — одно из моих самых любимых произведений. На первый взгляд это прекрасная детская сказка, но вместе с тем глубокое произведение, драма-феерия о духовной красоте человека, об украинских традициях и мифах, о тех ценностях, которые зачастую теряются в гонке за богатством и самореализацией.

И в Украине слава Богу творчество Леси Украинки не затерялось и живет в сердцах людей — в честь той же "Лісової пісні" по разным городам названы рестораны, кафе, ее экранизируют и делают постановки в театре. А недавно создали красивейший мультфильм "Мавка. Лесная песня" по мотивам этой драмы Леси Украинки — обязательно посмотрите! ", — рекомендует Бужинская.

Напомним, в Украине хотят ввести сертификационный экзамен по украинскому языку как иностранному.

Стоит отметить, что праздник установлен 9 ноября 1997, когда президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал Указ "О Дне украинской письменности и языка".

По православному календарю — это день чествования памяти преподобного Нестора Летописца — последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
звезды Бужинская Бурмака Карпа Ребрик День украинской письменности
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять