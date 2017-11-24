"Вам дали команду "фас". Зеленский эмоционально пристыдил ботов из-за "Сватов"

Украинский шоумен и актер Владимир Зеленский раскритиковал "ботов", которые резко отреагировали не его обращение из-за возможного запрета "Сватов".

Новое обращение Зеленского опубликовано на странице шоумена в Facebook.

"Я хотел бы обратиться к тем ботам, которые пишут, что они какие-то великие блогеры, и тем, которые забыли, что они когда-то были журналистами. Слушайте, вы же люди нормальные, а не собаки. Что же вам дали команду "фас" и вы побежали? Вспомните, кто вы есть на самом деле. Загляните в свой внутренний мир", — обратился Зеленский к людям, критикующим его жесткое обращение к СБУ.

Затем шоумен ответил на наиболее распространенные комментарии по поводу "Сватов".

"Первое: "Кому нужен этот сериал?". Отвечаю: вкусов много. Не нравится — не смотришь. Кому нужно? 800 млн просмотров только в YouTube. Второе: "Сваты" — это пропаганда". Ребята, окститесь. Сериал "Сваты" — про семью, любовь, детей. Там нет ничего кроме юмора и теплого настроения", — утверждает Зеленский.

Напомним, в Сети жестко ответили Зеленскому из-за обращения к СБУ.