Начался чат с режиссером Евгением Лавренчуком и фронтменом группы Kozak System Иваном Леньо

На сайте "Главред" начался чат с режиссером документальной рок-оперы Got To Be Free Евгением Лавренчуком и исполнителем главной роли, фронтменом группы Kozak System Иваном Леньо.

24 февраля в театре им. Франко состоится первый открытый показ документальной рок-оперы Got To Be Free (режиссер — Евгений Лавренчук). Got To Be Free — это общая работа профессиональных актеров, музыкантов, танцоров и исполнителей с талантливыми и страстными аматорами, которые, в свою очередь, являются известными специалистами в других сферах (банковское дело, государственное управление и т.д.). Среди исполнителей ролей — Иван Леньо, Дмитрий Линартович, Марина Богун, Данил Билак, Евгений Нищук, группа Kozak System.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостями "Главреда" и задать им все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.