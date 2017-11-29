Звезда "Иронии судьбы" попала в больницу

Российский актер, звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" — 79-летний Андрей Мягков — подтвердил, что был госпитализирован.

Артист рассказал, что находится в больнице, но с ним все хорошо, сообщает РЕН ТВ.

До этого появилась информация, что он госпитализирован, помощник художественного руководителя МХТ им. Чехова по работе со СМИ заявила, что до актера невозможно дозвониться, а в театре он давно не появлялся.

Ранее стало известно, что российский актер и режиссер Олег Табаков попал в больницу. Сын актера Антон говорил, что любимец публики находится в московской Первой градской больнице, ему поставили диагноз воспаление легких.