У Гройсмана назвали условие, при котором могут вернуть сериал "Сваты"

Заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук заявил, что сериал "Сваты", трансляцию которого запретили в Украине, могут вернуть на экраны при одном условии: если российскому актеру Федору Добронравову найдут замену.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина, отвечая на вопрос, смогут украинцы смотреть сериал "Сваты".

"Очевидно, да. Если создатели сериала примут решение, что для сохранения этого сериала и продолжение его трансляции они смогут заменить одного актера на другого, это будет одна история", — сказал он.

По его словам, Госкино выполнило нормы закона и запретило прокат этого сериала. "Дальше мяч на поле создателей сериала", — считает заместитель министра.

29 ноября Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

Ранее СБУ на три года запретила въезд в Украину одному из исполнителей главных ролей Федору Добронравову. Россиянин неоднократно посещал Крым и публично поддерживал его аннексию.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обрушился с критикой на Службу безопасности Украины после того, как стало известно, что снятый студией "Квартал 95" комедийный сериал могут запретить.

Зеленский жестко высказался из-за возможного запрета "Сватов", заявив: "Сначала поборите свое кумовство".

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