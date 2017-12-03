В Чехии сообщают о продаже картины Айвазовского почти за 800 тысяч евро

Чешский аукционный дом Аrthouse Hejtmаnek заявляет о продаже картины выдающегося крымского художника-мариниста Ивана Айвазовского "Шторм на море" за 794 тысяч евро.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице аукционного дома, передает Крым.Реалии. Сообщается, что картина Айвазовского стала самым продаваемым лотом на аукционе 30 ноября. Ее цена поднялась до 18,6 миллионов чешских крон. Публичных комментариев Минкульта Украины по этому поводу нет.

По данным издания "Крыминформ", в России эксперты ставят под сомнение подлинность полотна. В 2016 году 38 картин Ивана Айвазовского из Феодосии были переданы в московскую Третьяковскую галерею. Министерство культуры Украины в ответ заявило о нарушении статьи 5 Гаагской Конвенции от 1954 года, которая запрещает вывозить ценности с оккупированных территорий. Позднее директор Феодосийской галереи имени Ивана Айвазовского Татьяна Гайдук сообщила, что картины вернулись в Крым, и больше их не планируют вывозить в Россию.

После аннексии Крыма, Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Украина настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.