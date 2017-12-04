Кобзон заявил, что Гафт и Табаков "серьезно больны"

Российский певец, депутат нелегитимной Госдумы РФ Иосиф Кобзон заявил, что актеры Валентин Гафт и Олег Табаков "серьезно больны".

Хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления, рассказал он журналистам, пишет "Комсомольская правда".

В московском театре-студии под руководством Табакова — "Табакерке" — рассказали РИА Новости, что состояние артиста стабильное, он продолжает находиться в больнице.

Ранее сообщалось, что в московской Первой градской больнице Олега Табакова экстренно прооперировали. Потом СМИ узнали, что состояние актера по-прежнему остается тяжелым, но наблюдается положительная динамика. Его сын говорил, что отцу поставили диагноз воспаление легких.