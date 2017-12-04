В Украине запретили "Илью Муромца" и сказки про русских богатырей

В Украине запретили продавать книгу "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях". А также книгу "Богатырские русские сказки".

Такое решение принял Национальный комитет по телевидению и радиовещанию, пишут Вести.

В сообщении говорится, что обе книги изданы в Российской Федерации.

Стоит также отметить, что в 2017 году в Украине была создана организация, которая принимает решения касательно российской печатной продукции: совет экспертов при Государственном комитете по вопросам телевидения и радиовещания выносит вердикт относительно права на ввоз российских книг.

Только в течение последнего времени экспертный совет запретил ввоз в Украину 19 российских книг, среди которых две были авторства известного писателя Акунина.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5114, который ограничивает доступ в Украину иностранной печатной продукции, в том числе российской, антиукраинского содержания.