Последний сезон "Карточного домика" будет снят без Кевина Спейси

Шестой сезон политической драмы, в которой Кевин Спейси снимался в главной роли (президента США Фрэнка Андервуда - ред.), выйдет в эфир в середине 2018 года, но без участия актера.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на компанию Netflix, всего в шестом сезоне сериала будет восемь серий, в то время как в предыдущих сезонах было по 13 серий.

В настоящий момент Netflix рассматривает пять возможных побочных эффектов от неучастия Спейси.

Съемки "Карточного домика" были приостановлены после того, как актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси, в сексуальных домогательствах. Вслед за Рэппом о домогательствах Спейси сообщили несколько участников съемок "Карточного домика", а также 20 работников театра "Олд Вик", художественным руководителем которого Спейси был 11 лет.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что актеру грозит тюремный срок за сексуальные домогательства.