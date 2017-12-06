Лучшим фильмом года Esquire назвал экранизацию русского классика

Американский журнал Esquire составил список лучших кинолент, вышедших в 2017 году. В рейтинг вошли 25 фильмов.

Победителем стала картина "Леди Макбет" режиссера Уильяма Олдройда, снятая по мотивам повести русского классика Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда", в которой действие перенесено на север Англии.

Второе место занял фильм "Дюнкерк" Кристофера Нолана, посвященный высадке 300 тысяч британских, французских и бельгийских солдат на побережье Франции. На третьей строчке — драма "Марджори Прайм" Майкла Алмерейды о пожилой скрипачке, которая живет с голограммой своего умершего мужа.

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