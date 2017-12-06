Скандальный дизайнер Лебедев у Дудя, самое интересное в интервью, опубликовано видео

Скандальный российский дизайнер и интернет-тролль Артемий Лебедев, который после посещения терористической"Донецкой народной республики" ("ДНР"), стал персоной нон грата в Украине, дал интервью Юрию Дудю.

Интервью под названием "Магистр мата и отец 10 детей" было опубликовано на YouTube.

Главными темами беседы стали: почему Лебедев пользуется "Живым Журналом", о рекламе в его соцсетях, как он умудрился посетить почти все страны мира, как относится к президенту РФ Владимиру Путину, о многоженстве и 10 детях.

Отвечая на вопрос, почему в 2017 года Лебедев пользуется "ЖЖ", дизайнер ответил: что блог в соцсетях приносит деньги.

По его словам, "основную часть его заработка на его страницах в соцсетях составляют доходы от рекламных постов, которые стоят от 80 до 360 тысяч рублей", добавив, что " студии у него зарплата скромная".

На вопрос, почему ЖЖ никак не обновят и не сделают лучше, Лебедев ответил:

"Потому что ЖЖ руководят абсолютно **нутые кретины, у которых просто нет мозгов. Люди про**ывают бизнес. Самое лучше, что можно сделать — просто всех уволить. Запереть серверную и никого не подпускать".

Что касается президента России Владимира Путин, он у Лебедева вызывает максимальное уважение.

"Президент вызывает на данный момент максимальное уважение... Конечно, есть слабые места, он ничего не смыслит в предпринимательстве и почему-то любит очень церковь. Принимает какие-то связанные с ней идиотские законы, от которых я должен страдать. В целом он распоряжается властью и тем, что ем досталось, крайне аккуратно и не злоупотребляет. Он не кровавый", — заявил он.

Также дизайнер с большой охотой подробно рассказал, как посетил все страны мира — например, как в США спецназ обыскивал его, пытаясь найти каннабис, — почему японцы — самые счастливые люди и как в Саудовской Аравии относятся к женщинам.

Самыми красивыми городами России, по мнению Лебедева, являются Кострома, Торжок и Оренбург, а самой "отстойной страной", он считает Центральную Африканскую Республику.

Лебедев также рассказал, что искал жену в Facebook накануне собственного реального брака "ради прикола". Всего ему пришло около 200 писем от кандидаток "разной степени серьезности".

Кроме этого, Лебедев подтвердил, что у него 10 детей, 6 из которых живут с ним. Старшему ребенку 22 года. Все они ему родные. Также скандальный блогер сообщил, что выступает за многоженство.

"Мне очень важно, что есть целая нормальная жизнь, которую можно жить и при этом не документировать ее в общественном пространстве", — сказал он.

Осторожно: в видео присутствует ненормативная лексика

Напомним, СБУ запретила въезд на 5 лет российскому дизайнеру Лебедеву.