Forbes назвал музыкантов, которые больше всех заработали в 2017-м

Американский журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира в 2017 году, его возглавил американский рэпер Diddy (Шон Джон Комбс), второе место заняла соотечественница артиста певица Бейонсе (Жизель Ноулз-Картер), а третье — канадский рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм).

При составлении списка издание использовало данные за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017-го.

Diddy заработал за год 130 млн долларов, 70 млн он получил от продажи части акций компании Sean John, которая занимается производством модной одежды. Доход Бейонсе составил 105 млн, а Дрейка — около 92 млн.

В десятку рейтинга также попали канадский исполнитель эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе (The Weeknd) — 92 млн долларов, британская группа Coldplay — 88 млн, американская рок-группа Guns N' Roses — 84 млн, канадский певец Джастин Бибер — 83,5 млн, американский рок- и фолк-музыкант Брюс Спрингстин — 75 млн, британская певица Адель (Адель Лори Блу Эдкинс) — 69 млн и американская группа Metallica — 66,5 млн.

Ранее журнал Forbes назвал самых богатых покойных знаменитостей, рейтинг возглавил американский певец Майкл Джексон, за год его творческое наследие принесло 75 млн долларов дохода.