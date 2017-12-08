Издалека в России ясно видна картина угрюмого и агрессивного распада — Шендерович

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович утверждает, что издалека в Российской Федерации особенно ясно видна общая картина угрюмого и агрессивного распада.

Литератор, который находится в американской Калифорнии, считает, что ничего нового в РФ, в сущности, уже давно не происходит, написал он на своей странице в Facebook.

"… издалека (а я сейчас как раз очень далеко) особенно ясно видна общая картина распада. Угрюмого и агрессивного распада", — говорится в сообщении.

Ранее Виктор Шендерович выразил мнение, что РФ — "глубокая азиатская задница" с несменяемым "вождем племени" и деградирующими общественными институтами, а все россияне — "вассалы".