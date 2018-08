Украинские селебрити посетили концерт группы The Erised

В минувшее воскресенье, 17 декабря, в столичном клубе Sentrum состоялся концерт The Erised, на который пришли известные украинские звезды, среди которых: Фагот, вокалист группы ТНМК, Костя Боровский, участник группы "Агонь", Денис Дудко, бас-гитарист "Океан Эльзы" и другие.

The Erised стали открытием украинской сцены еще два года назад - и первой украинской группой, история которой началась с сотрудничества с британским лейблом Med School, подразделением Hospital Records. Музыка группы - это смесь электронного звучания и мощного вокала.

На этот раз музыканты впервые выступили с балетом и световым шоу. Режиссером и хореографом-постановщиком концерта стала Мария Коростелева, которая работала с Максом Барских, Дашей Астафьевой и группой НеАнгелы. Для музыкантов уже стало традицией специально к сольному концерту создавать каверы на любимые песни. В прошлый раз The Erised исполнили "London Bridge" певицы Fergie. На этот раз они создали коллаборацию из саундтрека сериала "Stranger Things" и "Frozen" Мадонны.

Группа выпустила первый альбом на английском лейбле Med School Music. Дебютную пластинку музыканты презентовали в Лондоне, а песни зазвучали на легендарном BBC Radio 1.

Не так давно клип "Even If" был номинирован в Берлине в категории Best Music Video (лучшее музыкальное видео) и победил в номинации за лучший монтаж. В конце сентября 2017 The Erised стали хедлайнерами самого масштабного кинособытия осени - фестиваля "Де кино. Эпизод 2".