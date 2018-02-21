На 68-ом Берлинском кинофестивале Фонд Янковского провел бизнес-ланч

21 февраля 2018, 10:25

2017 год стал переломным для украинского кино на пути его возрождения, уверен глава Госкино Филипп Ильенко.

Бизнес-ланч на 68-ом Берлинале

Бизнес-ланч для украинских и зарубежных продюсеров был организован Фондом Игоря Янковского и Госкино в рамках Co-Production Market.

В непринужденной обстановке, в обеденном зале Палаты депутатов Берлинского городского парламента, более 250 продюсеров из 70 стран мира, пришли познакомиться со своими украинскими коллегами.

Украина так масштабно в этой программе была представлена впервые. Кроме бизнес-ланча, в котором приняли участие два десятка отечественных продюсеров, которые ищут партнеров за рубежом, глава Госкино Филип Ильенко провел для международных участников Co-Production Market презентацию возможностей Украины в области кинопроизводства.
Бизнесмен и меценат Игорь Янковский отметил, что его Фонд вот уже шестой год подряд последовательно продвигает украинское кино за рубежом.

Игорь Янковский, Филипп Ильенко, Павел Розенко

"Несколько лет назад мы заложили хорошую традицию ежегодно проводить бизнес-ланчи "Meet Ukrainian Producers" на Каннском международном кинофестивале во Франции, которые пользуются большим успехом. И вот теперь в Германии мы впервые от имени Украины организовали встречу профессионалов на крупнейшем в мире Берлинском кинофестивале. В прежние годы мы поддерживали работу Украинского национального стенда на Европейском кинорынке, проводили Украинские вечеринки, привозили на Берлинале молодых кинематографистов. Организация бизнес-ланча на Co-Production Market – это новый шаг в сторону развития отечественной киноиндустрии, которая начала демонстрировать серьезный подъем", - подчеркнул бизнесмен и меценат Игорь Николаевич Янковский.

В связи с беспрецедентной активностью украинских кинематографистов на 68-м Берлинале, столицу Германии посетил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, который принял участие в бизнес-ланче, ознакомился с работой Украинского национального стенда на Европейском кинорынке и посетил мировую премьеру украинско-польско-македонского фильма Марыси Никитюк "Когда падают деревья".

Продюсер Владимир Яценко (слева) ведет переговоры

Подводя итоги работы украинской делегации на 68-м Берлинском кинофестивале глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что 2017 год стал переломным для украинского кино на пути его возрождения. Только при поддержке Госкино в прошлом году в Украине было снято 47 фильмов, примерно треть этих лент создавалось в сотрудничестве с зарубежными партнерами.

"В Берлине мероприятие такого масштаба и важности мы проводим впервые. Проводить бизнес-ланч на Берлинале – это очень престижно, так как Co-Production Market является самым эффективным инструментом для поиска партнеров. И это не только вопрос финансового участия, но и признание нашего государства как интересного и перспективного партнера для сотрудничества", - сказал Филип Ильенко.

На 68-ом Берлинском кинофестивале Украина была представлена на Европейском кинорынке национальным стендом "#UkraineISYourDestination", организованным Госкино и Ассоциацией киноиндустрии Украины (АКУ) при поддержке отечественных кинопродюсеров. Также традиционно прошла Украинская вечеринка на Берлинале, которая вызвала большой интерес гостей кинофестиваля.

Игорь Янковский с супругой Светланой Сухиной, Филипп Ильенко, Павел Розенко

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Госкино Берлинале Игорь Янковский Павел Розенко Филипп Ильенко
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