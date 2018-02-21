На 68-ом Берлинском кинофестивале Фонд Янковского провел бизнес-ланч

Бизнес-ланч для украинских и зарубежных продюсеров был организован Фондом Игоря Янковского и Госкино в рамках Co-Production Market.

В непринужденной обстановке, в обеденном зале Палаты депутатов Берлинского городского парламента, более 250 продюсеров из 70 стран мира, пришли познакомиться со своими украинскими коллегами.

Украина так масштабно в этой программе была представлена впервые. Кроме бизнес-ланча, в котором приняли участие два десятка отечественных продюсеров, которые ищут партнеров за рубежом, глава Госкино Филип Ильенко провел для международных участников Co-Production Market презентацию возможностей Украины в области кинопроизводства.

Бизнесмен и меценат Игорь Янковский отметил, что его Фонд вот уже шестой год подряд последовательно продвигает украинское кино за рубежом.

"Несколько лет назад мы заложили хорошую традицию ежегодно проводить бизнес-ланчи "Meet Ukrainian Producers" на Каннском международном кинофестивале во Франции, которые пользуются большим успехом. И вот теперь в Германии мы впервые от имени Украины организовали встречу профессионалов на крупнейшем в мире Берлинском кинофестивале. В прежние годы мы поддерживали работу Украинского национального стенда на Европейском кинорынке, проводили Украинские вечеринки, привозили на Берлинале молодых кинематографистов. Организация бизнес-ланча на Co-Production Market – это новый шаг в сторону развития отечественной киноиндустрии, которая начала демонстрировать серьезный подъем", - подчеркнул бизнесмен и меценат Игорь Николаевич Янковский.

В связи с беспрецедентной активностью украинских кинематографистов на 68-м Берлинале, столицу Германии посетил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, который принял участие в бизнес-ланче, ознакомился с работой Украинского национального стенда на Европейском кинорынке и посетил мировую премьеру украинско-польско-македонского фильма Марыси Никитюк "Когда падают деревья".

Подводя итоги работы украинской делегации на 68-м Берлинском кинофестивале глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что 2017 год стал переломным для украинского кино на пути его возрождения. Только при поддержке Госкино в прошлом году в Украине было снято 47 фильмов, примерно треть этих лент создавалось в сотрудничестве с зарубежными партнерами.

"В Берлине мероприятие такого масштаба и важности мы проводим впервые. Проводить бизнес-ланч на Берлинале – это очень престижно, так как Co-Production Market является самым эффективным инструментом для поиска партнеров. И это не только вопрос финансового участия, но и признание нашего государства как интересного и перспективного партнера для сотрудничества", - сказал Филип Ильенко.

На 68-ом Берлинском кинофестивале Украина была представлена на Европейском кинорынке национальным стендом "#UkraineISYourDestination", организованным Госкино и Ассоциацией киноиндустрии Украины (АКУ) при поддержке отечественных кинопродюсеров. Также традиционно прошла Украинская вечеринка на Берлинале, которая вызвала большой интерес гостей кинофестиваля.

