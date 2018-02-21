На Берлинале представили фильм украинского режиссера "Когда падают деревья"

На кинофестивале Берлинале-2018 презентовали украинскую драму "Когда падают деревья". Фильм был финансирован фондами Польши и Македонии, и частично Госкино.

Фильм показали в секции "Панорама". Это первый игровой фильм режиссера Марыси Никитюк, - об этом говорится в сюжете ТСН.

"В украинской провинции разворачивается история пятилетней бунтарки Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее возлюбленного, молодого бандита Шрама", – говорится в описании фильма.

Главную роль в кинокартине сыграла 4-летняя актриса, которая не смотря на позднее время, также пришла на фестиваль. Взрослые герои ленты поражали откровенными интимными сценами.

Ранее на 68-ом Берлинском кинофестивале Фонд Янковского провел бизнес-ланч.