В День защиты детей пройдет благотворительный марафон "Право на освіту"

25 мая 2018, 13:24

"Сніданок з 1+1" и Наталья Мосейчук во время благотворительного марафона будут собирать деньги на Школу супергероев в Охматдете.

В следующую пятницу 1 июня, в День защиты детей, "Сніданок з 1+1" в прямом эфире проведет благотворительный марафон "Право на освіту". Все средства будут перечислены на открытие нового класса Школы супергероев в отделении гемодиализа в Охматдете.

Акция направлена ​​на поддержку социального проекта "Право на освіту", куратором которого является ведущая ТСН Наталья Мосейчук. Она вместе с коллегами, волонтерами, учителями, врачами, командой общественной организации Small Heart with Art, а также Благотворительного фонда "КОЛО" уже год обращают внимание на горячую проблему – почти все детские больницы Украины лишены школ, дети находятся в изоляции, не получают качественного образования, отстают от сверстников. За это время команду "Право на освіту" услышали в МОН и МОЗ, а две недели назад появился приказ Министра образования Лилии Гриневич о создании специальной рабочей группы.

В день проведения марафона Наталья Мосейчук станет соведущей "сниданковцев" и выставит на торги свой лот - мастер-класс по интервью.

"Представьте, как чувствует себя ребенок, когда сталкивается в своей жизни с тяжелым диагнозом, и его мир останавливается. Ребенок выпадает из своего круга общения, мало двигается, понемногу теряет контакт со здоровыми друзьями. Поэтому часто у детей в больницах бывают не только плохие анализы и аппетит, но и настроение. А самое страшное, что к нулю сводится желание выздороветь... Мы вместе сможем сделать так, чтобы маленьким пациентам Охматдета будет легче бороться за свое здоровье и чувствовать себя нужными обществу и верить в лучшее. Взаимодействие школы и больницы является нормой в детских медицинских учреждениях по всему миру. Это связь с нормальной жизнью. Возможность учиться дает ребенку ощущение, что он нужен обществу, что его ждут", - комментирует куратор проекта Наталья Мосейчук.

На развитие Школы и открытие нового класса нужно собрать минимум 600 000 гривен, из которых 500 000 пойдут на ремонт и оборудование, а еще 100 000 станут основой гонорарного фонда для оплаты работы учителей.

"Во время прошлого марафона мы собрали рекордную сумму - более 1 миллиона гривен на воплощение мечтаний тяжелобольных детей. Мы верим, что на этот раз наши зрители будут не менее активными, и вместе мы сможем привлечь необходимые средства", - комментирует продюсер "Сніданку з 1+1" Юлия Жмакина.

К акции присоединятся известные артисты, спортсмены и общественные деятели, а большинство лотов связаны с личным общением и образовательными инициативами. Так, ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров проведет для победителя мастер-класс по фотографии, тренер "Голосу країни" Сергей Бабкин научит играть на гитаре, а Людмила Барбир расскажет, как успешно проходить кастинги. Свои лоты также предоставят MONATIK, актеры сериала "Школа", олимпийский чемпион Олег Лисогор и другие звезды.

Марафон начнется в 6:30 в прямом эфире, а торги продлятся целый день на странице "Сніданку" в Facebook и завершатся в 19:00. Купить подарок от звезды сможет каждый, кто предложит наибольшую сумму и перечислит ее на счет благотворительного фонда "Ти не один", который является инициатором акции.

 

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