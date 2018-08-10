Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках

«Главред» собрал идеи поздравлений с праздником коллегам и от руководителя и шефу.
Во второе воскресенье августа Украина (а заодно Россия и Беларусь) празднует День строителя.
День строителя-2018 выпал на 12 августа. В этот день слова поздравлений и благодарности за их труд принимают все, чья работа связана со строительной сферой – от архитектора до каменщика.
Поздравления с Днем строителя официальные
С профессиональным праздником поздравляем всех, кто создает красоту, комфорт и уют в нашей жизни! Искренне желаем могучего здоровья и удивительной выносливости. Уверены, вы сумеете построить не только замечательные дома, квартиры и другие шедевры архитектуры, но и свою личную жизнь! Чтоб она была насыщенной, красивой, беззаботной и счастливой. Потрясающих проектов и многочисленных заказов. Великолепной оплаты труда и приятного трудового процесса. С днем строителя!
***
С днем строителя поздравляем всех строителей Украины! Спасибо вам за ваш нелегкий труд! Благодаря вам строятся дома и офисы, школы и садики, создаются строительные шедевры, преображаются города. В этот день хотелось бы пожелать вам терпения, сил, выносливости.
***
Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником! Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко! Пусть с каждым днем кирпичик за кирпичик прочно и крепко строится счастье вашей жизни, пусть неразрушимой будет стена ваших надежд и радости. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка!
Поздравления с Днем строителя в прозе
Строители, поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю могучего здоровья и удивительной выносливости. Потрясающих проектов и многочисленных заказов. Великолепной оплаты труда и приятного трудового процесса. Будьте довольны, счастливы и всегда готовы к лучшему будущему!
***
3 смс - 199 символов:
От самых простых, до сложнейших строительных работ вам под силу любая задача! Вашим упорством, терпением и трудом любая стройка уникальна! Пусть ваши жизни также строятся и складываются благополучно!
Поздравления с Днем строителя прикольные
Второго августа затихли стройки… Остановились все строительные работы страны… А все потому, что строители не успевают отвечать на поздравления и пожелания! Так пускай же им всегда и на все хватает времени и сил. Пусть их ценят по заслугам и всегда дают простор для качественной работы! С Днем строителя!
***
Если ваш дом все еще держится и даже ни капли не накренился, то его строил именно этот человек! Никому другому не под силу это мастерство. Пусть же его голова всегда будет наполнена новыми профессиональными идеями и задумками, а руки сохраняют ловкость и твердость движений! С профессиональным праздником, суперстроитель!
***
Поздравляю с Днем строителя. Пусть ладится работа с любым проектом и объектом, пусть удачно строятся мосты к большим успехам и заветным мечтам. Желаю фундаментального счастья жизни и непробиваемой стены, защищающей любовь твоего сердца.
***
3 смс - 198 символов:
С Днем строителя, мой друг,
В такой праздник я желаю,
Чтобы ни один недуг
Не доставил вам печали.
Чтобы денег было впрок,
Шли они к вам повседневно,
Ни один конфуз не смог
Вам испортить настроенье.
Поздравления с Днем строителя коллегам
Коллеги, поздравляю вас с Днём строителя. Пусть будет легко на каждой стройке, пусть умная мысль приходит не «после», а в самый нужный и важный момент. Я всем желаю крепких сил, безупречного профессионализма, интересных проектов, здоровья и всеобщего признания. И пусть у каждого из нас будет свой прочный, крепкий дом, в котором будут ждать нас наши дорогие и любимые люди.
***
С днем строителя, коллеги,
Поздравляю нынче всех.
В деле сложном и достойном
Пусть преследует успех.
Будут прочными пусть стены,
Крыша ваша не течет,
Каждый новый день пусть радость
И победы вам несет.
***
Коллеги, с Днем строителя!
Всегда быть победителем
От всей души желаю вам.
Быть сильными, назло врагам.
Везет пусть каждому из вас,
Мечты исполнятся тотчас,
Любви большой желаю
И всех вас обожаю!
***
3 смс - 166 символов:
Пусть важная работа
Приносит лишь радость.
И постоянная забота
Уберет усталость.
Пусть крепкие будут стены,
Построены вами.
И будете счастливы вы,
Окружены друзьями.
Поздравление с Днем строителя от руководителя
Дорогие сотрудники, с Днем строителя. Не стройте иллюзий – стройте уверенные планы, не стройте хибары – стройте настоящие достопримечательности, не стройте из себя человека-грустяшку – стройте себя смелым и талантливым человеком, не стройте на «отшибись» – стройте красиво, крепко и качественно. В общем, оставайтесь настоящими профи в строительстве и неизменными везунчиками по жизни.
***
Мы все живем в домах, квартирах,
Совсем не думая о том,
Кто создал все строенья мира
И кто построил этот дом.
Строитель, труд твой благородный
Сегодня будем почитать!
Ты истинный герой народный,
Желаем жить и процветать!
Поздравления с Днем строителя женщине
Милая и очаровательная женщина, великолепный и замечательный профессионал, поздравляю Вас с Днём строителя. Желаю всегда быть при высоком статусе и выгодном положении, никогда не встречаться с упрямством и жадностью людей, постоянно стремиться к отменно выполненной работе и всегда согреваться счастьем своей души.
***
Женщина — строительница счастья,
Ты — строитель дважды, что сказать!
Пусть тебя обходят все ненастья,
Я тебе желаю побеждать!
В этот день строителя прекрасный
Поздравок веселый получай,
Мир твой будет солнечный и ясный,
Радуйся, твори и созидай!
***
С днем строителя сегодня
Шлю тебе я поздравления.
Ты на стройке — королева,
Нет в сей истине сомнения.
Пожелаю я успехов,
Продвижения вперед,
В жизни личной и в работе
Пусть тебе всегда везет.
Поздравления с Днем строителя партнерам
Уважаемые партнёры, поздравляю вас с Днём строителя. Хочу пожелать огромного совместного успеха, а также большой выгоды от каждой идеи, от каждого проекта и для вашей, и для нашей стороны. Пусть наши отношения продолжают строиться на доверии и взаимопонимании, пусть наши сооружения строятся на крепком фундаменте, пусть жизнь каждого из нас строится на счастье и благополучии.
***
Уважаемых партнеров
С Днем строителя поздравим
Вам без лишних разговоров
Возможности предоставим.
Чтобы строили успешно,
Продвигали чтоб проекты.
Вас всегда чтоб обходили
В делах острые моменты.
Чтоб строительство с размахом.
Пусть сомнения и страхи
Никогда не посетят
И задумки все в реальность
Вам успешно превращать.
***
Партнер, сердечно поздравляю
С Днем строителя тебя!
Процветания делам желаю,
И работа шла чтоб на ура.
Пусть вокруг дома и зданья
С твоей помощью растут.
Выполняют пусть рабочие твои заданья,
Дома ждут пусть счастье и уют.