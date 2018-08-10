Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках

10 августа 2018, 09:19

«Главред» собрал идеи поздравлений с праздником коллегам и от руководителя и шефу.

  • Поздравления с Днем строителя - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем строителя - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем строителя - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем строителя - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем строителя - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем строителя - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем строителя - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем строителя - открытки Фото из открытых источников

Во второе воскресенье августа Украина (а заодно Россия и Беларусь) празднует День строителя.

День строителя-2018 выпал на 12 августа. В этот день слова поздравлений и благодарности за их труд принимают все, чья работа связана со строительной сферой – от архитектора до каменщика.

Поздравления с Днем строителя официальные

С профессиональным праздником поздравляем всех, кто создает красоту, комфорт и уют в нашей жизни! Искренне желаем могучего здоровья и удивительной выносливости. Уверены, вы сумеете построить не только замечательные дома, квартиры и другие шедевры архитектуры, но и свою личную жизнь! Чтоб она была насыщенной, красивой, беззаботной и счастливой. Потрясающих проектов и многочисленных заказов. Великолепной оплаты труда и приятного трудового процесса. С днем строителя!

***

С днем строителя поздравляем всех строителей Украины! Спасибо вам за ваш нелегкий труд! Благодаря вам строятся дома и офисы, школы и садики, создаются строительные шедевры, преображаются города. В этот день хотелось бы пожелать вам терпения, сил, выносливости.

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Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником! Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко! Пусть с каждым днем кирпичик за кирпичик прочно и крепко строится счастье вашей жизни, пусть неразрушимой будет стена ваших надежд и радости. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка!

Поздравления с Днем строителя в прозе

Строители, поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю могучего здоровья и удивительной выносливости. Потрясающих проектов и многочисленных заказов. Великолепной оплаты труда и приятного трудового процесса. Будьте довольны, счастливы и всегда готовы к лучшему будущему!

***

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От самых простых, до сложнейших строительных работ вам под силу любая задача! Вашим упорством, терпением и трудом любая стройка уникальна! Пусть ваши жизни также строятся и складываются благополучно!

Поздравления с Днем строителя прикольные

Второго августа затихли стройки… Остановились все строительные работы страны… А все потому, что строители не успевают отвечать на поздравления и пожелания! Так пускай же им всегда и на все хватает времени и сил. Пусть их ценят по заслугам и всегда дают простор для качественной работы! С Днем строителя!

***

Если ваш дом все еще держится и даже ни капли не накренился, то его строил именно этот человек! Никому другому не под силу это мастерство. Пусть же его голова всегда будет наполнена новыми профессиональными идеями и задумками, а руки сохраняют ловкость и твердость движений! С профессиональным праздником, суперстроитель!

***

Поздравляю с Днем строителя. Пусть ладится работа с любым проектом и объектом, пусть удачно строятся мосты к большим успехам и заветным мечтам. Желаю фундаментального счастья жизни и непробиваемой стены, защищающей любовь твоего сердца.

***

3 смс - 198 символов:

С Днем строителя, мой друг,

В такой праздник я желаю,

Чтобы ни один недуг

Не доставил вам печали.

Чтобы денег было впрок,

Шли они к вам повседневно,

Ни один конфуз не смог

Вам испортить настроенье.

Поздравления с Днем строителя коллегам

Коллеги, поздравляю вас с Днём строителя. Пусть будет легко на каждой стройке, пусть умная мысль приходит не «после», а в самый нужный и важный момент. Я всем желаю крепких сил, безупречного профессионализма, интересных проектов, здоровья и всеобщего признания. И пусть у каждого из нас будет свой прочный, крепкий дом, в котором будут ждать нас наши дорогие и любимые люди.

***

С днем строителя, коллеги,

Поздравляю нынче всех.

В деле сложном и достойном

Пусть преследует успех.

Будут прочными пусть стены,

Крыша ваша не течет,

Каждый новый день пусть радость

И победы вам несет.

***

Коллеги, с Днем строителя!

Всегда быть победителем

От всей души желаю вам.

Быть сильными, назло врагам.

Везет пусть каждому из вас,

Мечты исполнятся тотчас,

Любви большой желаю

И всех вас обожаю!

***

3 смс - 166 символов:

Пусть важная работа

Приносит лишь радость.

И постоянная забота

Уберет усталость.

Пусть крепкие будут стены,

Построены вами.

И будете счастливы вы,

Окружены друзьями.

Поздравление с Днем строителя от руководителя

Дорогие сотрудники, с Днем строителя. Не стройте иллюзий – стройте уверенные планы, не стройте хибары – стройте настоящие достопримечательности, не стройте из себя человека-грустяшку – стройте себя смелым и талантливым человеком, не стройте на «отшибись» – стройте красиво, крепко и качественно. В общем, оставайтесь настоящими профи в строительстве и неизменными везунчиками по жизни.

***

Мы все живем в домах, квартирах,

Совсем не думая о том,

Кто создал все строенья мира

И кто построил этот дом.

Строитель, труд твой благородный

Сегодня будем почитать!

Ты истинный герой народный,

Желаем жить и процветать!

Поздравления с Днем строителя женщине

Милая и очаровательная женщина, великолепный и замечательный профессионал, поздравляю Вас с Днём строителя. Желаю всегда быть при высоком статусе и выгодном положении, никогда не встречаться с упрямством и жадностью людей, постоянно стремиться к отменно выполненной работе и всегда согреваться счастьем своей души.

***

Женщина — строительница счастья,

Ты — строитель дважды, что сказать!

Пусть тебя обходят все ненастья,

Я тебе желаю побеждать!

В этот день строителя прекрасный

Поздравок веселый получай,

Мир твой будет солнечный и ясный,

Радуйся, твори и созидай!

***

С днем строителя сегодня

Шлю тебе я поздравления.

Ты на стройке — королева,

Нет в сей истине сомнения.

Пожелаю я успехов,

Продвижения вперед,

В жизни личной и в работе

Пусть тебе всегда везет.

Поздравления с Днем строителя партнерам

Уважаемые партнёры, поздравляю вас с Днём строителя. Хочу пожелать огромного совместного успеха, а также большой выгоды от каждой идеи, от каждого проекта и для вашей, и для нашей стороны. Пусть наши отношения продолжают строиться на доверии и взаимопонимании, пусть наши сооружения строятся на крепком фундаменте, пусть жизнь каждого из нас строится на счастье и благополучии.

***

Уважаемых партнеров

С Днем строителя поздравим

Вам без лишних разговоров

Возможности предоставим.

Чтобы строили успешно,

Продвигали чтоб проекты.

Вас всегда чтоб обходили

В делах острые моменты.

Чтоб строительство с размахом.

Пусть сомнения и страхи

Никогда не посетят

И задумки все в реальность

Вам успешно превращать.

***

Партнер, сердечно поздравляю

С Днем строителя тебя!

Процветания делам желаю,

И работа шла чтоб на ура.

Пусть вокруг дома и зданья

С твоей помощью растут.

Выполняют пусть рабочие твои заданья,

Дома ждут пусть счастье и уют.

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