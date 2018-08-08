Когда празднуется День строителя-2018

"Главред" разобрался с историей и традициями праздника.
Уже на этой неделе Украина отмечает профессиональный праздник всех строителей.
"Главред" разобрался с историей и традициями праздника.
День строителя в Украине в 2018 году
В Украине День строителя празднуется во второе воскресенье августа. Так, в 2018 году это 12 августа, а в следующем, 2019-м, году праздник выпадет на 11 августа.
Стоит отметить, что Россия и Беларусь отметят праздник одновременно с нами – в это воскресенье.
День строителя: история
Праздник берет свое начало в 1956 году, то есть, как и у многих других профессиональных праздников Украины, у него "советские" корни. "Обновил" украинский праздник строителей Леонид Кучма своим Указом Президента Украины №273-93 от 22 июля 1993 года.
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Во многих строительных бригадах существует обряд посвящения для новичков: нужно съесть хлеб с солью как символ знаменитого "пуда соли" или подержать руки над огнем, чтобы почувствовать, как "горит" работа. При этом в конце "молодняку" стучали кирпичом по каске – на удачу.
Празднуют этот день, как правило, на местном уровне – торжественными приемами, вручениями грамот и банкетами. Кое-где устраивают парады строительной техники и строительные мастер-классы для популяризации профессии.
Поздравления с Днем строителя
С Днем строителя тебя, мой друг
От души сегодня поздравляю!
Все дома, что выросли вокруг,
Рук твоих прикосновенье знают!
Пусть тебе "Спасибо" говорят
Все, кто в те дома уже вселился!
Пусть везде тебя благодарят!
Чтоб сынишка твой отцом гордился!
***
Вы – строитель. И это почетно.
Пожелаем удачи вам воз!
Вы возводите новое что-то
В летний зной, снегопад и мороз.
И в профессии вашей нелегкой
Я хочу от души пожелать
Птицей счастья парить перелетной,
Что такое усталость – не знать.
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Поздравляю всех, кто строит, с профессиональным праздником. Желаю всем прочного фундамента в жизни, добрых и крепких семейных стен, и качественного рабочего момента. Побольше вам, прибыльных проектов, всегда качественного кирпича и прочного цемента. Пускай работа будет не в тягость, а стабильность, достаток и здоровье приносят радость.
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От самых простых, до сложнейших строительных работ вам под силу любая задача! Вашим упорством, терпением и трудом любая стройка уникальна! Пусть ваши жизни также строятся и складываются благополучно!
Еще больше поздравлений – в наших последующих материалах.