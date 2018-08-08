Когда празднуется День строителя-2018

Когда День строителя в Украине в 2018 году.

Уже на этой неделе Украина отмечает профессиональный праздник всех строителей.

"Главред" разобрался с историей и традициями праздника.

День строителя в Украине в 2018 году

В Украине День строителя празднуется во второе воскресенье августа. Так, в 2018 году это 12 августа, а в следующем, 2019-м, году праздник выпадет на 11 августа.

Стоит отметить, что Россия и Беларусь отметят праздник одновременно с нами – в это воскресенье.

День строителя: история

Праздник берет свое начало в 1956 году, то есть, как и у многих других профессиональных праздников Украины, у него "советские" корни. "Обновил" украинский праздник строителей Леонид Кучма своим Указом Президента Украины №273-93 от 22 июля 1993 года.

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Во многих строительных бригадах существует обряд посвящения для новичков: нужно съесть хлеб с солью как символ знаменитого "пуда соли" или подержать руки над огнем, чтобы почувствовать, как "горит" работа. При этом в конце "молодняку" стучали кирпичом по каске – на удачу.

Празднуют этот день, как правило, на местном уровне – торжественными приемами, вручениями грамот и банкетами. Кое-где устраивают парады строительной техники и строительные мастер-классы для популяризации профессии.

Поздравления с Днем строителя

С Днем строителя тебя, мой друг

От души сегодня поздравляю!

Все дома, что выросли вокруг,

Рук твоих прикосновенье знают!

Пусть тебе "Спасибо" говорят

Все, кто в те дома уже вселился!

Пусть везде тебя благодарят!

Чтоб сынишка твой отцом гордился!

***

Вы – строитель. И это почетно.

Пожелаем удачи вам воз!

Вы возводите новое что-то

В летний зной, снегопад и мороз.

И в профессии вашей нелегкой

Я хочу от души пожелать

Птицей счастья парить перелетной,

Что такое усталость – не знать.

***

Поздравляю всех, кто строит, с профессиональным праздником. Желаю всем прочного фундамента в жизни, добрых и крепких семейных стен, и качественного рабочего момента. Побольше вам, прибыльных проектов, всегда качественного кирпича и прочного цемента. Пускай работа будет не в тягость, а стабильность, достаток и здоровье приносят радость.

***

3 смс - 199 символов:

От самых простых, до сложнейших строительных работ вам под силу любая задача! Вашим упорством, терпением и трудом любая стройка уникальна! Пусть ваши жизни также строятся и складываются благополучно!

Еще больше поздравлений – в наших последующих материалах.