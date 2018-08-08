Когда празднуется День строителя-2018

8 августа 2018, 03:53

"Главред" разобрался с историей и традициями праздника.

Недвижимость, квартира, продажа, ключи, новостройка
Когда День строителя в Украине в 2018 году.

Уже на этой неделе Украина отмечает профессиональный праздник всех строителей.

"Главред" разобрался с историей и традициями праздника.

День строителя в Украине в 2018 году

В Украине День строителя празднуется во второе воскресенье августа. Так, в 2018 году это 12 августа, а в следующем, 2019-м, году праздник выпадет на 11 августа.

Стоит отметить, что Россия и Беларусь отметят праздник одновременно с нами – в это воскресенье.

День строителя: история

Праздник берет свое начало в 1956 году, то есть, как и у многих других профессиональных праздников Украины, у него "советские" корни. "Обновил" украинский праздник строителей Леонид Кучма своим Указом Президента Украины №273-93 от 22 июля 1993 года.

Читайте такжеКакой сегодня праздник – Международный день дружбы: поздравления в прозе, стихах и картинкахДень строителя: традиции и интересные факты

Во многих строительных бригадах существует обряд посвящения для новичков: нужно съесть хлеб с солью как символ знаменитого "пуда соли" или подержать руки над огнем, чтобы почувствовать, как "горит" работа. При этом в конце "молодняку" стучали кирпичом по каске – на удачу.

Празднуют этот день, как правило, на местном уровне – торжественными приемами, вручениями грамот и банкетами. Кое-где устраивают парады строительной техники и строительные мастер-классы для популяризации профессии.

Поздравления с Днем строителя

С Днем строителя тебя, мой друг

От души сегодня поздравляю!

Все дома, что выросли вокруг,

Рук твоих прикосновенье знают!

Пусть тебе "Спасибо" говорят

Все, кто в те дома уже вселился!

Пусть везде тебя благодарят!

Чтоб сынишка твой отцом гордился!

***

Вы – строитель. И это почетно.

Пожелаем удачи вам воз!

Вы возводите новое что-то

В летний зной, снегопад и мороз.

И в профессии вашей нелегкой

Я хочу от души пожелать

Птицей счастья парить перелетной,

Что такое усталость – не знать.

***

Поздравляю всех, кто строит, с профессиональным праздником. Желаю всем прочного фундамента в жизни, добрых и крепких семейных стен, и качественного рабочего момента. Побольше вам, прибыльных проектов, всегда качественного кирпича и прочного цемента. Пускай работа будет не в тягость, а стабильность, достаток и здоровье приносят радость.

***

3 смс - 199 символов:

От самых простых, до сложнейших строительных работ вам под силу любая задача! Вашим упорством, терпением и трудом любая стройка уникальна! Пусть ваши жизни также строятся и складываются благополучно!

Еще больше поздравлений – в наших последующих материалах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
праздник День строителя
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов"
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
10:00
Начался чат с протоиереем Георгием Коваленко
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
02:01
Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали
01:33
Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле
01:05
Стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего: опубликовано видео Видео
00:42
«Россия не отказалась от агрессии на море»: в ВМС восстановят флот для отпора РФ
00:16
У Порошенко прокомментировали заявление о сотрудничестве с Манафортом Видео
00:03
Внучка королевы Елизаветы II обнажила грудь на пляже Ибицы: появились откровенные фото Фото
07 августа, вторник
23:26
В метро Киева под крики прохожих бездомная укусила котенка: опубликовано видео Видео
22:53
Убитые в Африке российские журналисты успели снять базы «Вагнера»
22:44
"Даже если Путина кто‑то заменит": британский историк объяснил, почему Россия плохо закончит
22:25
Славия - Динамо Киев - 1:1. Видео голов
22:17
"Сюсюканье с Россией не принесет хорошего". Президент Грузии заявил о возрастающем аппетите РФ
22:09
Google упал по всему миру
22:05
Процедура импичмента Трампа будет доведена до конца мнение
21:42
Ротару показала «молодые» фото с дня рождения
21:33
Под Одессой авто въехало в толпу протестующих
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять