День флага Украины 2018 – поздравления на русском и украинском языке

Сегодня – День флага Украины 2018 / УНИАН

23 августа, накануне Дня независимости Украины, мы отмечаем День флага Украины-2018.

На государственном флаге нашей страны изображены две горизонтальные полосы одной ширины: сверху – синяя, снизу – желтая.

Флаг Украины: история

Рада утвердила госфлаг Украины 28 января 1992 года. А сам праздник установил президент в 2004 году.

Синие и желтые цвета, судя по официальным документам, в Украине впервые использовали на гербе Львовской земли. С XVIII века запорожские казаки, в основном, стали использовать желто-голубые хоругви.

Читайте также"Украину любит больше, чем Россию". Светлана Лобода позировала в штанах цвета украинского флагаРяд исследователей отправной точкой развития современного флага Украины называют 1848 год, когда Главная русская рада во Львове, во время революции в Австрийской империи, впервые использовала желто-синий флаг.

В то же время император Александр І Черноморский еще в 1803 году пожаловал два знамени желто-синего и сине-желтого цвета казачьему войску, что было сформировано в 1787 году из частей Войска запорожцев. Основу того войска как раз и составляли прежние запорожские казаки.

Флаг Украины: значение цветов

Желтый цвет украинского флага символизирует пшеницу на полях, а синий – голубое небо над ними. Таким образом, флаг Украины олицетворяет извечное стремление украинского народа к труду, миру, красоте и достатку родного края.

Привітання з Днем державного прапора України

Дорогі українці! Щиро вітаємо вас з Днем Державного прапора України! Нехай у ваших серцях завжди живе почуття гордості за Батьківщину і наш Прапор! Адже він – один з трьох офіційних державних символів суверенітету нашої держави. У цей святковий день бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, благополуччя, миру в родині, успіхів та процвітання.

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Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного Прапора України. Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 25 років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров'я і віри у краще майбутнє нашої держави.

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Дорогі земляки! У цей знаменний день бажаю всім вам миру і щастя, здоров'я і благополуччя! Зробимо все можливе, щоб наші діти зберегли до державного прапору святе і шанобливе ставлення. Нехай всі вони виростуть гідними громадянами нашої Батьківщини – України!

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Щиро вітаю вас з Днем державного прапора і Днем Незалежності України! За час незалежності ми довели, що здатні долати труднощі і досягати успіху. Тому в нас є всі підстави бути певними в своїх силах і з оптимізмом дивитися в прийдешнє. Для цього нам потрібна єдність і солідарність, зосередження спільних зусиль на загальнонаціональній справі. Бажаю всім здоров’я, щастя, успіхів у всіх справах! Нехай мрія про краще життя окриляє вас на нові добрі справи в ім’я нашої України та її майбутніх поколінь. Слава Україні!

Поздравления с Днем флага Украины

С Днем флага Украины

Спешу поздравить всех,

Пожелать здоровье,

Счастье, радость смех.

Пусть уйдут несчастья

Подальше из страны,

Ведь бури и ненастья

Нам вовсе не нужны!

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Голубые небеса над бескрайними полевыми просторами Украины — отражаются на гордом полотне — нашем флаге! Гордись своим знаменем, патриот, ведь Украина — мужественная духом, великая и цветущая страна! Вознеси флаг над головой, пусть вольный ветер волнует его волнами свободы и легкости! Радуйся, танцуй и веселись под сине-желтым небом! С праздником, украинцы!

***

Поле хлебное и колос

Желтизной плотной налился.

Небесною голубизною

В флаг страны он превратился.

Гордость твоя, Украина —

Хлеб и небо в вышине.

Нет цветов этих прекрасней

Лучшей страны на Земле.

Волю любящий народ —

В Украине он живет.

Процветание, успехи

С гордым флагом ее ждет!

***

3 смс - 182 символа:

Государственный флаг Украины,

В нем два цвета навеки едины:

Синий цвет — символ мирного неба,

Желтый цвет — символ спелого хлеба.

И традиция в нем, и свобода,

Отражение жизни народа.

***

4 смс - 209 символов:

На символ нации и славы

Мы равняемся всегда,

Мы тебя — прапор державы,

Не изменим никогда!

Синежелтый — гордость Украины,

Будем мы тебя оберегать,

Нету у врагов такой дружины,

Чтобы не дала тебя нам защищать!

Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.

Как сообщалось, в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны. Одна из таких колонн попала на видео.

В 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства. Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.