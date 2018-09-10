В Южной Африке снегом засыпало заповедник: опубликованы фото, видео

В заповеднике Sneeuberg Nature Reserve, расположенном на самом юге "Черного континента", в ЮАР, в понедельник, 8 сентября, прошел снегопад.

Соответствующее сообщение было опубликовано в группе Cyclone of Rhodes в социальной сети Facebook. На присовокупленных к посту фото четко можно заметить, как жираф и слоны растерянно бродят среди заснеженного леса.

По словам сотрудников заповедника, в Восточно-Капской провинции ЮАР, снег в начале сентября не выпадал очень много лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Южной Африке слон показал гимнастику посреди трассы.