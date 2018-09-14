Белка-спортсменка и "обнимашки" ящериц. В Сеть выложили уморительные и мимимишные фото животных

41 фотоснимок забавных животных "прошел" в финал конкурса Comedy Wildlife Photography Awards.

Авторитетное жюри отобрало лишь самые смешные, сообщает британское издание Telegraph.

"За три года существования конкурса мы увидели, что животные могут быть не просто смешными, а очень смешными", - сказал сооснователь конкурса, фотограф Том Суллам.

Фото-победитель конкурса определят позже. Сейчас организаторы предлагают полюбоваться работами финалистов.

К слову, на снимках белка занимается спортом, лось показывает язык, ящерицы-вараны обнимаются, сова зевает и так далее.

Напомним, ранее сообщалось о том, что наглый римский кот прославился благодаря панораме Google Maps.