"Никогда не отказаваться от...". В Британии столетний пенсионер поделился секретом долгой жизни

Лесли Хейман / Somerset County Gazette

Лесли Хейман, бывший пекарь графства Сомерсет (Англия, Великобритания), 2 сентября отметивший свой столетний юбилей, поделился своим секретом долгой жизни — "никогда не отказываться от десерта".

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского издания Metro. Согласно их данным, Хейман трижды отец, пять раз дед и десять раз прадед.

"Он очень энергичный и до сих пор занимается садоводством. Он прекрасный человек", — заявила одна из его невесток.

Всю жизнь, как пишут журналисты, Хейману удается оставаться в хорошей форме благодаря "отменному аппетиту". После ужина он уже семь с половиной десятилетий не отказывает себе в десерте, с аппетитом поедая пудинги, яблочный пироги, бисквитный торт и шоколадный брауни.

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