Михайлово чудо: что нельзя делать в этот день

19 сентября отмечается Михайлово чудо / Фото из открытых источников

19 сентября отмечается Михайлово чудо или же Воспоминание чуда Архистратига Михаила.

По традиции в этот день категорически воспрещается работать – исключение делается лишь для неотложных дел: уход за детьми и домашними животными и т.п. Если же заниматься бытовыми делами, то считается, что Бог покарает – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать.

Также существуют запреты на:

ссоры и ругань: в старину в Михайлов день было принято проводить обряд замирения, и если помирить поссорившихся людей удавалось – это отмечали широко и радостно. Со временем традиция забылась, но запрет на ссоры остался;

выбрасывать остатки еды – их раздавали бездомным людям или животным;

мыть голову – считается, что что так ум весь смоется;

делать крупные покупки – мол, такие приобретения радости не принесут;

в лес ходить, но конкретно за черникой – считалось, что в этот день эту ягоду топчет дьявол.

Михайлово чудо: что нужно делать

Читайте такжеМихайлов день-2018: поздравления на словах и в анимированных открыткахМихайлов день лучше провести спокойно и с молитвой. А если с кем-то в ссоре – то именно в этот день попробовать помириться с этим человеком.

Также незамужние девушки в старину гадали в этот день на пироге: кому достанется кусок с запеченным в нем кольцом, та непременно выйдет замуж в этом году.

А еще наши предки верили, что загаданное в Михайлов день желание неприменно сбудется.

Михайлов день: приметы

Считается, что в Михайлов день бывают первые заморозки. К тому же большинство примет дня связано как раз с погодой:

если утром на деревьях есть иней – жди много снега в эту зиму;

если утром туман – жди потепления;

если березовый лист желтеет сверху – то весна будет ранней, а снизу – то поздней;

если на верхушке берез еще держатся зеленые листья – зима будет ранней и суровой;

если вечером на Михайлово чудо на небе плывут синие облака – это к перемене погоды;

если листья осины падают на землю "лицом" – это к холодной зиме, а нижней стороной – тогда к теплой и с оттепелями, если и так, и этак – тогда умеренная.

Подробнее читайте в нашем материале Михайлово чудо-2018: все, что нужно знать о празднике – приметы и традиции.