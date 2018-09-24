Потряс знаниями. В России преподаватель устроил стриптиз перед студентами: опубликовано видео

В России, в Дагестане преподаватель Махачкалинского медицинского университета Камиль Магомедов внезапно устроил сеанс эксгибиционизма прямо на занятии.

На видео, опубликованном на портале YouTube, непосредственно во время лекции мужчина вдруг начал снимать с себя одежду, очень быстро представ перед студентами полностью голым.

Естественно, что экстравагантное поведение педагога мгновенное стало достоянием общественности.

В Минобразовании РФ уже предложили уволить Магомедова из вуза. Кроме того, ему угрожает также прохождение психиатрической экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в аннексированном Крыму, в Симферополе, первокурсников принимали в студенты с элементами петтинга.