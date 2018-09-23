Стриптиз с элементами петтинга: появились фото 18+, как принимали в студенты в Симферополе

Если студенты Кембрижда снимаются обнаженными ради благотворительности, то первокурсники так называемого Крымского федерального университета – ради "любви к искусству", если можно так выразиться.

Обряд "посвящения в студенты" у крымских ребят в этом году вышел весьма горячим, пишут Примечания. Не знаем, был ли там блэкджек – но девушки облегченного поведения точно запечатлены на фото.

Вместо конкурсов и лекций о "знаниях, которые свет", студентам под свет диско-шаров в симферопольском клубе "Атмосфера" устроили контактный стриптиз. Самые смелые даже смогли принять непосредственное участие в номере.

Судя по фото, стриптезерша не только разделась сама и раздела нескольких студентов – но и устроила как минимум одному из них нескромный танец с элементами петтинга.

Не менее весело провели обряд посвящения и студенты Тюменского государственного университета, сообщает Telegram-канал "2ch/Двач". Там стриптиз устроили силами самих студентов, спровоцировав их раздеться прямо на сцене. Правда, судя по переписке в соцсетях, многие из этих ребят уже стали бывшими студентами: из учебного заведения их отчислили как раз за участие в излишне "веселых" конкурсах.

В Сети есть и другие видео из Тюмени:

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