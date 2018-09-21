Кличко станет преподавателем в Гарварде

21 сентября 2018, 01:56

Для боксера это не первый педагогический опыт.

Владимир Кличко
Владимир Кличко станет педагогом в Гарварде / Фото: Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко приглашен в США в Гарвардский университет для преподавания студентам менеджмента.

"Он действительно очень хороший менеджер. Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде. Это лекции по Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета, и он согласился", - цитирует издание thebabel брата будущего педагога Виталия Кличко.

Напомним, Владимир завершил карьеру в профессиональном боксе в августе 2017-го после двух поражений подряд — от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Как ранее сообщалось, Кличко выложил в Сеть видеоролик, на котором запечатлено, как он занимается сап-серфингом.

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